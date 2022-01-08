حظك اليوم برج العقرب السبت 8-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف مواليد برج العقرب كيفية الاستيلاء على الأضواء دون عناء، لأنهم يمتلكون ما يلزم لتحقيق أهدافهم، ولديهم سحر مغناطيسي لا يمكن تجاهله، ويُعتقد أن العقرب أناس عاطفيون وحازمون، ومصممون وحاسمون، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزل الصحة.. قد تشعر اليوم بالحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وتعرف كيف تؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.