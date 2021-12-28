الأبراج الأكثر حظا في جني الأموال خلال 2022.. «شوف إذا كنت منهم»

مع اقتراب نهاية عام 2021، يبدأ الكثير من محبي علم الفلك في البحث عن حظ البرج الخاص بهم في العام الجديد 2022، ومن أكثر الأشياء التي يحرصون على مطالعة حظوظهم بها في العام الجديد، كسب الأموال، وهل يتمكنون من جني الأموال في العام الجديد أم لأ؟

وتواصلت «الوطن» مع خبير الأبراج الشهير أحمد شاهين، لمعرفة الأبراج الأكثر حظا في جني الأموال خلال عام 2022، وأكد أن هناك عددا من الأبراج التي يتميز حظها خلال عام 2022 بأنها تستطيع الحصول على أموال طائلة في العام الجديد، وجاءت تلك الأبراج كالتالي:

الأبراج الأكثر حظا في جني الأموال خلال 2022

وقال خبير الأبراج أحمد شاهين خلال حديثه لـ «الوطن»، إن من أكثر الأبراج حظا في جني المال خلال عام 2022، برج العذراء الترابي، الذي يحكمه كوكب عطارد هذا العام، ويكون في زاويته، ويأتي في المركز الثاني برج الحمل الناري، الذي يحكمه كوكب المريخ اليابس الليلي المذكر.

وأضاف «شاهين»، أن هناك برجا مائيا أيضا من المتوقع أن يجني أموالا طائلة خلال عام 2022، وهو برج العقرب، الذي يحكمه كوكب بلوتو اشتراكا مع المريخ.

وأوضح خبير الأبراج، أن مصادر الأموال التي تحصل عليها هذه الأبراج في العام الجديد، تختلف من برج لآخر، بمعنى أن المال الآتي لبرج العذراء يكون من صفقات تجارية وخصوصا خلال النصف الأول من العام الجديد، وأيضا في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر 2022.

منح مالية تنتظر برج العقرب

وأكد أن الحظوظ المالية لبرج الحمل تنحصر في الفترة من 11 مايو حتى نهاية أكتوبر 2022، ولكن برج العقرب يختلف، حيث أن مصادر المال تأتي له مصادر فردية كمنح وعطاء غير متوقع.