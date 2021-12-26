توقعات الأبراج 2022.. الجوزاء والأسد الأكثر حظا والثور يواجه تحديات

مع اقتراب العام الجديد 2022، يبدأ البعض في متابعة حركة الفلك والأبراج لمعرفة تأثيرها على طاقة مواليد الأبراج المختلفة، وكيف سيتمكن حركة الأبراج من التأثير على أصحاب الأبراج المختلفة، الأمر الذي ينتظره الكثير من المتابعين للأبراج مثل كل عام.

توقعات الأبراج 2022

وبحسب تصريح خاص لـ«الوطن»، قال خبير الأبراج محمد صبحي، إن توقعات الأبراج 2022 سيشهد تغيرات جذرية على المستوى المهني والعاطفي للجميع، موضحًا أن أبراج الأسد، والحوت، والقوس، والسرطان، والعقرب، والجوزاء، والثور، بينما الأبراج الأقل حظًا في العام الجديد هي الحمل، والجدي، الدلو، والميزان.

وشدد صبحي، على أن الأبراج الأسد، والجوزاء، والعقرب، والحوت، والسرطان، والثور، والعذراء مقبلين على تغيرات جذرية سواء على المستوي المادي والمهني والصحي.

وتستعرض بوابة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية اليومية التي تقدمها للقراء، توقعات الأبراج 2022، وفق لتصريحات خاصة لخبير الأبراج محمد صبحي، في السطور التالية..

برج الحمل

ليس العام الأفضل لمولود برج الحمل، وعلى الرغم أن بداية العام قد تكون مبشرة، إلا أن تحديات كبيرة وصعبة قد يعاني منها خلال العام الجديد، ويجب وضع حساباتك بدقة وتحكيم العقل قبل العاطفة.

برج الثور

تعد سنة الشجاعة والتغيرات الحقيقة لمواليد برج الثور 2022، وذلك بسبب ارتباط البرج بكوكب أورانس، مما يجعلهم قادرين على تغيرات الأوضاع الغير مناسبة لهم.

برج الجوزاء

عام التطلعات وتحقيق المكاسب وجني الثمار لمواليد برج الجوزاء 2022 ، لكنهم بسبب كوكب عطار معرضين للعصبية الشديدة، عليهم كراجعة كافة الحسابات حتى لا يتسببوا في وجود خسائر.

برج السرطان

يحقق أصحاب برج السرطان تنمية هائلة على المستوى المهني والعاطفي، لكنهم في الوقت نفسه سيكون أمامهم تغيرات جذرية على المستوى العائلي، وعليهم الانتباه لعلاقاتهم الأسرية.

برج الأسد

من أكثر الأبراج حظًا في 2022 هم مواليد برج الأسد، بسبب كوكب زحل، الذي يجعلهم قادرين على مواجهة المشاعر السلبية، والتحكم بانفعالهم، كما أنهم قادرين على النجاح وتحقيق مكاسب كبيرة في العام الجديد.

برج العذراء

يواجه مواليد برج العذراء العديد من الصعوبات والتحديات على مستوى العمل، بسبب انخفاض مستوى الطاقة، بسبب حركة كوكبي نبتون وبلوتو، ويجب عليهم التأني وعدم التسرع في الدخول في أي مشاريع جديدة.

برج الميزان

يعاني مواليد برج الميزان من ضغوط وتحديات، لكن بعض الأمور ستعمل على تخفيف الوضع، لكن يجب الانتباه لحياتهم المهنية والعاطفية التي ستتأثر بسبب كوكب زحل.

برج العقرب

يدعم مواليد برج العقرب 2022 برجي المشتري وزحل، مما يؤثر بشكل ايجابي على علاقاتهم العائلية والعاطفية ، كما انهم قادرين على تحقيق ترقيات كبيرة على المستوى المهني، لكن في شهر يوليو ويونيو يواجهون بعض الصعوبات بسبب كوكب نبتون، وعليهم الانتباه.

برج القوس

يحقق أصحاب برج القوس الكثير من النجاحات على المستوى المهني، والدراسي، أما في بداية العام فقد يواجهون بعض التشوشات بالنسبة لحياتهم العاطفية، لكنها سرعان ما تتحسن في النصف الأول من يناير.

برج الجدي

يسبب تواجد كوكب نبتون في البيت الثاني لمواليد برج الجدي في وجود أزمات مالية ومشاكل مهنية، وعليهم ترتيب أفكارهم حتى لا يتعرضوا لخسائر أكبر.

برج الدلو

النصف الأول من العام الجديد، يواجه خلاله مواليد برج الدلو العديد من الصعوبات، التي تخف وطأتها مع النصف الثاني من العام، والنصيحة التي يجب أن يتبعها أصحاب هذا البرج، هي الالتزام والهدوء والتأني في التفكير.

برج الحوت

مواليد برج الحوت من الأبراج المحظوظ خاصة على المستوى الاكاديمي والدراسي، والعملي، لكن في الثلث الأخير من العام، قد يواجه بعض التحديات التي عليه التعامل معها بتأني حتى يتخطاها سريعًا.