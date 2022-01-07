حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج العقرب مشاعر متطرّفة، ولا يهابون من التصريح فيها، حتى لو تسببوا بإيذاء مشاعر الآخرين، كما يبحثون عن الثقة باستمرار، ويعتبرونها عنصراً أساسياً في جميع تعاملاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تغمرك الأفلاك بكل الحماس وتدفعك للقيام باستثمار أو نشاط مالي، فقط اعتن بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في منزل الحب يجعلك عاطفيا وتبدو متفائلا.. تخيم عليك الرومانسية اليوم ويمدك الفلك بالعواطف الجياشة.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.