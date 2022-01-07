اتهامات متبادلة بين نجلي شعبان عبدالرحيم بسبب الخلاف على الميراث

اتهم «عبدالرحيم»، نجل الفنان شعبان عبدالرحيم، شقيقه عصام بعدم قيامه بتسليمه جزء كبير من ميراث والده الراحل شعبان عبدالرحيم بعد عامين من وفاته، وقال «عبدالرحيم»، في مداخلة تلفزيونية: «عصام رفض تسليمي ورثي، وزوجته وابنتيه ضربوني وشتموني بأقذع الشتائم».

عبدالرحيم شعبان: زوجة عصام ضربتي

ورد شقيقه عصام عليه نافيا اتهاماته: «الكلام مش صحيح، عبدالرحيم جاء لمنزلي في الساعة 8 من صباح أحد الأيام بشومة وقام بسبي وسب ابنتي بشتائم لا تغتفر، فما كان باستطاعتي أن ارد على شقيقي، وتركت زوجتي تتعامل معه»، ونفى عصام ما قاله عبدالرحيم بشأن الميراث مؤكدا أنه حصل على حقه «ملهوش عندي ولا حتى ربع جنيه».

عصام عبدالرحيم: أصبت بجلطة بسببه

وأشار «عصام»، إلى أنّ شقيقه كان السبب الرئيسي وراء إصابته بجلطة، بسبب تلك المشاكل التي كان لا يتمنى أن تحدث داخل أسرة شعبان عبدالرحيم.

يذكر أنّ الفنان شعبان عبد الرحيم، رحل عن عالمنا في شهر ديسمبر عام 2019، بعد أزمة صحية قصيرة، حيث توفى بعد مرور نحو يومين تقريبًا من إحياء حفل في السعودية، والذي ظهر فيه جالسا على كرسي متحرك.

يذكر أن أبناء الفنان شعبان عبدالرحيم كانوا يفكرون جديا في تكوين فرقة غنائية تجمعهم سويا وتكون امتدادا لفن والدهم الذي كان لديه عدد كبير من الأعمال الفنية.