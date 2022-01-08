عدوية شعبان عبدالرحيم يكشف تفاصيل خلافه مع شقيقه: «بلكته من قلبي»

كشف عدوية شعبان عبدالرحيم نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم تفاصيل الخلاف بينه وبين شقيقه عبدالرحيم شعبان عبدالرحيم حول ميراث والدهم، مشيرًا أنه لا توجد أي مشكلات بينهما.

وقال عدوية: «عايز أفهم الناس مفيش أي مشكلة بينا وبين بعض في موضوع الورث وإحنا كويسين، والموضوع ده كان قديم من الأول، وإن شاء الله إحنا عاملين إعلام وراثة وكل واحد عارف هياخد حقه إزاي وإيه اللي هيتم».

عدوية: عبدالرحيم على طول عامل لنا قلق

وقال عدوية عبدالرحيم، لـ«الوطن»، «المشكلة إن إحنا عبدالرحيم على طول عامل لنا قلق وربنا يهديه ويسترها معاه وهنقعده ونفهمه الصح من الغلط عشان هو كده عامل لنا قلق كل شوية، وكل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تبقى حلوة على كل مصر».

وتابع: «أنا عايز أفهم الناس إن إحنا مفيش بينا خلافات في موضوع الورث ده والمواضيع المنتشرة دلوقتي واللي حاصلة كانت قديمة بس أنا عايز أوضح للناس وأفهمهم إن مفيش حد عاملنا قلق في العيلة كلها غير عبدالرحيم».

واستطرد: «هو ده اللي جالي عند البيت مرة ومشاني من البيت ومشاني من بيت أبويا وسكتنا وعديناها وميبقاش بقا هو فاكر العملية سايبة ويبقى عايز يروح عند عصام يتخانق معاه ومحدش فينا في إيده حاجة، أبويا مسبلناش ورث إلا حاجات والحاجات موجودة وعندنا إعلان وراثة ولو هو عايز يبيع حاجة يجيب زبون يشتري إنما أنا عن نفسي قاعد وخلاص وعصام قاعد وخلاص».

عبدالرحيم عايز يصحى من النوم يقوم يورث

واختتم: «عبدالرحيم عايز يصحى من النوم يقوم يورث، أقوم أنا قايم أجيب واحد أقوله اشتري دي دلوقتي عشان عبدالرحيم عايز فلوس.. أنا عن نفسي مش عامله بلوك من التليفون وخلاص لكن عملت له بلوك من قلبي وبالنسبة لي كعدوية نفسي عبدرالرحيم أنا عملت له بلوك من حياتي».