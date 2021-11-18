نجل شعبان عبدالرحيم لهاني شاكر: «وغلاوة أبويا عندك بلاش تمنع بتوع المهرجانات»

طلب الفنان عدوية شعبان عبدالرحيم نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، من الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، التراجع عن قراره بإيقاف 20 من مؤديي وفرق المهرجانات.

عدوية شعبان عبدالرحيم: وحياة أحفادك افرج عنهم

وأوضح «عدوية» في رسالته أن مؤديي المهرجانات قادرين على التأقلم والكسب المادي رغم قرار الإيقاف، ولكن فرقهم الغنائية والعاملين معهم غير قادرين على المعيشة وفى حاجة لـ200 جنيه يومية كقوت يومهم.

وقال في رسالة مصورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيها نصا: «وحياة ولادك الرجالة وأحفادك وحياة أي حد إنت بتحبه، وحياة رحمة أبويا اللي بتحبه، بلاش الناس اللي إنت عملتها حظر، معاها ناس شغالة، ناس صغيرة في السن، مستنيين 200 جنيه لو أثروا هيستلفوا وهيكون عليهم فلوس كتير هيشتغلوا فى حاجة وحشة مش عاوزين حد يمشي وحش، مفيش حد هيديهم حاجة، إحنا ما بنصدق إن الدنيا تظبط».

عدوية شعبان عبدالرحيم: سيب الدنيا ماشية

أضاف «اعمل معروف يا عم هاني وحياة أغلى حاجة عندك اعمل معروف سيب الدنيا ماشية، ممكن هما يتصرفوا بس اللي شغالين معاهم مش هيعرفوا، كل واحد منهم معاه ييجي 20 واحد، وإحنا مش هنديهم، عشان خاطر ربنا سامحهم والمسامح كريم».

كانت نقابة المهن الموسيقية، منعت في بيانها الصادر أمس، 20 من مؤديي المهرجانات من العمل، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

«حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومسلم وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة».