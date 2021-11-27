هاني شنودة لـ«الوطن»: أغنية سينما الحياة رسالة لصناع السينما وجمهورها

كشف الموسيقار هاني شنودة، كواليس الأغنية التي قدمها على مسرح الأوبرا المصرية، أمس الجمعة، مع الفنانة الشابة هند عبدالحليم، وحملت عنوان «سينما الحياة»، وذلك على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43.

رسالة لصناع وجمهور السينما

وأوضح «شنودة»، أن صناعة الأغنية استغرقت الكثير من الوقت مع مؤلفها خلال الفترة الماضية، حتى تخرج بصورة مختلفة، وتحمل رسالة من مسرح الأوبرا الذي يمثل له أهمية كبيرة لجميع صناع السينما من جمهور وفنانين ومخرجين ومصورين ومنتجين وغيرهم من المجهولين خلف الكاميرات.

وأضاف هاني شنودة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل على «سينما الحياة»، استهدف أيضًا إرسال تحية خاصة لجمهور السينما في مصر والوطن العربي، مؤكدًا أنه وضع اللمسات الأخيرة عليها مع صناعها بعد إضافة صورة نمطية متقنة : «وصلنا للمنتج النهائي للأغنية بإتقان، ولازم نعيد ونزيد لحد ما نلاقي الكلام واللحن المناسب».

العزف على مسرح الأوبرا حلم هاني شنودة

وتابع أن العزف على مسرح دار الأوبرا المصرية، كان حلما قديما يراوده طوال تاريخه الفني، واستطاع اليوم تحقيقه مع انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بعد عقود قضاها في مجال الموسيقى: «مفيش أجمل من أنك تغني في بلدك وسط جمهورك».

وأشار الموسيقار هاني شنودة، إلى أنه يمتلك شغفًا كبيرًا تجاه مسرح الأوبرا لما له من عراقة وخصوصية وارتباط بزمن الفن الجميل، لافتًا إلى أن تصفيق الجمهور على الأداء أضفى شيئًا من السعادة عليه، وفاق توقعاته، خاصة أن الغناء وسط الجمهور المصري له طعم مميز.

ووجه «شنودة» الشكر والترحاب للجمهور الذي حرص على الحضور، معرباً عن سعادته بغنائه على مسرح دار الأوبرا المصرية الذي كان الوقوف عليه بمثابة حلم له باعتباره أهم مسرح بمصر.