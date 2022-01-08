«العليا للفيروسات»: توقعات ببدء الموجة الخامسة لكورونا منتصف الشهر الجاري

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انطلاق الموجة الخامسة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، قائلا: «إحنا في نهاية الموجة الرابعة والحالات لم تزيد بصورة كبيرة والموجة الخامسة متوقع بدءها في النصف الثاني من شهر يناير الجاري»، مؤكدا على أنه يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة أبرزها الإسراع للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض وتقليل الأعراض حال الإصابة.

«العليا للفيروسات»: للوقاية من المرض يجب الحصول على اللقاح

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسات العلمية التي تجرى على فيروس كورونا «كوفيد 19» تحت إشراف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اللجنة العليا للفيروسات التنفسية لم تثبت نهائياً وجود أي طفرات للفيروس في مصر، لافتا إلى أن التحور الموجود ليس مقلقا أو مؤثرا على لقاحات كورونا، بالإضافة إلى عدم وجود خطورة لها.

العليا للفيروسات: ما زالت لقاحات لكورونا آمنة وفعالة ضد المرض

وأكد رئيس صحة النواب، على أن الفيروسات التنفسية تنشط خلال الجو البارد وموجات الصقيع، منوهاً إلى أنه يجب على المواطنين التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا مع الالتزام بارتداء الكمامة والملابس الشتوية الثقيلة والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وتطبيق التباعد الاجتماعي وضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.

وفي السياق ذاته، أكدت الجامعات الحكومية والخاصة على تجاوز نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» حاجز الـ 98% بغالبية الكليات، موضحين أن قرار الدخول لامتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المطعيمن فقط شيء إيجابي وساهم في زيادة النسب بمختلف الكليات لمواجهة المرض.