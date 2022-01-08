منع أعضاء اتحاد الكرة من التحدث عن كأس مصر قبل اجتماع المجلس

طالب جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أعضاء المجلس بعدم الحديث عن مصير بطولة كأس مصر الموسم الماضي، أو موقف استكمال البطولة من عدمه، إلا بعد عقد المجلس أولى جلساته، في ظل انشغاله مع المنتخب الذي يستعد لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا.

يأتي ذلك الموقف بعد تضارب تصريحت محمد أبو الوفا وعامر حسين عضوي المجلس الجديد بالجبلاية، إذ أكد الأول إلغاء البطولة بسبب ضيق الوقت، في حين كشف الثاني عن استكمال البطولة وأن المجلس الجديد يبحث عن موعد مناسب للعب باقي مباريات البطولة، التي يتبقى فيها مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الثمانية، على أن يواجه الفائز بتروجت بالدور نصف النهائي، ولقاء الزمالك وأسوان بالدور نصف النهائي.

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