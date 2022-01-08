فتح طرق بورسعيد ودمياط والإسماعيلية ومحور 30 يونيو بعد زوال الشبورة

فتحت الإدارة العامة لمرور بورسعيد الطرق الرئيسية المؤدية للمحافظة بعد إغلاقها عدة ساعات بسبب الشبورة المائية، كما استأنفت حركة المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد.

وأعلن مصدر مسؤول بمحافظة بورسعيد، فتح الطرق المؤدية لمحافظة بورسعيد بعد أن أصدرت الإدارة العامة للمرور بيانا، مساء أمس، أكدت فيه إغلاق طرق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية ومحور 30 يونيو، نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة، وانعدام الرؤية على الطرق، وذلك حرصا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

وأهابت الإدارة العامة لمرور بورسعيد بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى، ضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.

استئناف حركة المعديات بعد توقفها عدة ساعات

من جانب آخر، أكد المصدر استئناف حركة المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد بمجرى قناة السويس بعد توقفها فجرا عدة ساعات بسبب الشبورة المائية الكثيفة وانعدام الرؤية.

وذكر أن كوبري النصر العائم بديل آمن لمرور المواطنين والسيارات إلى جانبي القناة خلال ساعات الشبورة، مشيرا إلى أن مرفق المعديات به كشافات ضوئية تصل إضاءتها إلى الجانب الآخر من المرفق في حال الشبورة الكثيفة، إضافة إلى وجود كشافات بالمعديات خلال الشبورة، ولكن لتوخي الحذر ولتأمين سلامة المواطنين يتم توقف حركة المعديات حتى انتهاء الشبورة.

وأشار المصدر إلى وجود لانشات مخصصة تسير أثناء الشبورة، وتستخدم في حالة الطوارىء.

ميكروباصات لنقل المواطنين من المعديات إلى كوبري النصر

من جانب آخر، انتشرت ميكروباصات على جانبي مرفق المعديات لنقل المواطنين بالأجرة من وإلى كوبري النصر بمنطقة الرسوة جنوب بورسعيد خلال ساعات الشبورة، خاصة العاملين الذين لديهم ورديات عمل خلال الليل.