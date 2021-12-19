مصرع رضيع غرقا داخل مصرف في سوهاج

لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه غرقا، إثر سقوطه داخل مصرف بدائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، وانتشلت الجثة ونقلت لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انزلقت قدمه على حافة مصرف مياه

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز طهطا، يفيد ورود بلاغ من المدعو «كمال. خ. أ»، 48 سنة، مدرس، يقيم بدائرة المركز، بأنه في أثناء لهو نجل شقيقه الطفل «كمال. ع. خ»، عامين، يقيم بالناحية ذاتها، على حافة مصرف مياه أمام المنزل، انزلقت قدماه وسقط به، ما نتج عنه غرقه ووفاته، وانتشلت الجثة، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حولها.

مصرع طفل سقط في ترعة بجهينة

وشهدت مدينة جهينة، أمس، واقعة سقوط طفل داخل ترعة، في أثناء لهوه أمام المنزل، وانتشلت الجثة، ونقلت إلى المستشفى المركزي، وتبين من الفحص بوصول أن الطفل «محمود. ا. م»، 5 سنوات، يقيم بدائرة مركز جهينة، إلى المستشفى المركزي بالناحية ذاتها «جثة هامدة»، إثر حادث غرق.

وبسؤال والدته قررت أنه في أثناء لهو طفلها المذكور على حافة الترعة أمام المنزل، أختل توازنه، وسقط بها، وتوفي غرقا، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.