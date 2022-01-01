مشاجرة بين طالب وصديقه تنتهي بمذبحة في دار السلام.. قتله بـ«مطوة»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ضبط شخص بالقاهرة تعدى على صديقه بسلاح أبيض؛ مما أدى إلى وفاته.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها «طالب، مقيم بدائرة القسم» توفي إثر إصابته بجروح متفرقة.

مشاجرة بين طالب وصديقه تنتهي بمذبحة

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه «طالب - مقيم بدائرة القسم» حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، محدثًا إصابته المشار إليها، التي أودت بحياته.

جرى ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، التي أقر بارتكابها.

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه داخل مسكنه بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاته.

وتبين وجود إصابات وكدمات متفرقة بالجثة، وسلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها وآثار دماء على حوائط إحدى الغرف كما عُثر على قطعة من مخدر الحشيش.

أخ يقتل شقيقه ويبلغ عنه

وكشفت التحريات، أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليه «موظف، مقيم بدائرة القسم»، وهو الذي أبلغ عن الواقعة، وتبين أنه دائم التردد على مسكن المتوفي لتعاطي المواد المخدرة.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده مع المجني عليه بمسكنه لتعاطي المواد المخدرة، حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المجنى عليه بالضرب؛ مما أحدث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرار تاركًا باب الشقة مفتوح، واختلق واقعة اكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر «لاب توب».