طقس مطروح اليوم.. مشمس ورطوبة عالية ودرجة الحرارة الصغرى 9

تشهد محافظة مطروح أجواء شتوية مستقرة مع وجود بروده وصقيع في الساعات الأولى من، اليوم السبت، 8 يناير 2022، خاصة في المدن الساحلية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي الحمام، والعلمين، والعلمين الجديدة، والضبعة، ورأس الحكمة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، حتى مدينة السلوم الحدودية.

درجات الحرارة في طقس مطروح

وتسجل درجات الحرارة في طقس مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 9، في ظل سطوع الشمس في مختلف أنحاء المحافظة على مدار اليوم، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو لتسجل 52%، كما سجلت نشاط الرياح 11 كم/ في الساعة.

طقس مطروح.. توقعات بسقوط أمطار

وطبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية في طقس اليوم، تستمر حالة الاستقرار الجوي حتى يوم الأربعاء المقبل في مطروح والسواحل الشمالية الغربية، بينما تتغير حالة الطقس في مطروح بدءا من الخميس المقبل، إذ تشهد سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، مع انخفاض في درجات الحرارة وانتشار الغيوم والسحب المحملة بالأمطار على مختلف أنحاء المحافظة من الاسكندرية حتى السلوم.

تحسن طقس مطروح يحرك مراكب الصيد

وخرجت اليوم العديد من مراكب الصيد في البحر تزامنا مع استقرار حالة الطقس، وذلك من 3 موانىء، هي ميناء السلوم وميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مرسى مطروح الغربى، إذ تتوجه المراكب إلى المنطقة البحرية الواقعة بين مطروح والسلوم حتى المياه الإقليمية الدولية على حدود ليبيا.

كما تشهد سواحل مطروح وصول عشرات المراكب للصيد قادمة من مختلف الموانىء المصرية خاصة من ميناء الدخيلة، وأبى قير، وميناء برج البرلس من كفر الشيخ، وميناء عزبة البرج من محافظة دمياط مع إستمرار استقرار حالة الطقس بمطروح.