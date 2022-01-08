بعثة منتخب مصر تغادر إلى الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم استعدادا للسفر إلى دولة الكاميرون، وذلك في تمام الساعة 11 ظهراً، لخوض بطولة الأمم الإفريقية، والتي ستقام في الكاميرون.

استقبال بعثة المنتخب بصالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة

وتم استقبال بعثة المنتخب بصالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة، حيث أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للكرة المصرية، صباح اليوم السبت، تنظيم رحلة خاصة رقم MS 3040 من طراز بوينج B737-800 لنقل بعثة المنتخب القومي الأول لكرة القدم إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقلع من مطار القاهرة الدولي في تمام الحادية عشر صباحا، بعد دقائق من الآن.

وتستمر البطولة حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا.

ويلعب المنتخب الوطني المصرى ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم «نيجيريا والسودان وغينيا بيساو»