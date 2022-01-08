بالأسماء.. إصابة 6 في انقلاب ميكروباص بسبب الشبورة بالفيوم

تسببت الشبورة الزائدة، وحجب الرؤية، في اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام مدخل جرزا بجوار بنزينة أمين بنطاق محافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طبيبة كانت متوجهة لعملها بإصابات متنوعة.

فيما هرعت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى، وسيارات الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام مدخل جرزا بنطاق القسم، ووجود مصابين.

5 سيارات إسعاف تنقل المصابين

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان حادث انقلاب ميكروباص، لتنقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما انتقلت سيارات الشرطة إلى مكان الحادث لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من طبيبة نرمين محمود عبد الحميد، 36 سنة، بكدمة بالصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجمال محمد جمعة، 27 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وميمنة صديق محمد، 52 سنة، بكدمة بالعمود الفقري، وحمادة عبد العظيم هاشم، 34 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورضا بركات محمود، 28 سنة، بسحجات متفرقة بالجسم، وعشماوي حمدي محمود، 35 سنة، بسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابة الأولى إلى مستشفى الفيوم العام، بينما رفض باقي المصابين النقل للمستشفى وفضّلوا استكمال طريقهم، وعادت سيارات الإسعاف دون نقلهم.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث، وتحرير المحضر اللازم، وأُحيلت إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق.