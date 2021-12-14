إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

تسبب انفجار إطار سيارة ميكروباص خلال سيرها بسرعة زائدة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانحراف السيارة عن الطريق، وانقلابها في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وإصابة 7 من مستقلي السيارة بإصابات شديدة تنوعت بين كسور وجروح وكسور مضاعفة، فيما توقف المسافرون على الطريق وهرعوا لإخراج المصابين من داخل السيارة، واتصلوا بالإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى على الفور.

بلاغ بانقلاب سيارة وإصابة ركابها

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وإصابة 7 من مستقليها بينهم سائقها.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص إثر انفجار أحد إطارات السيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم قدرته على التحكم فيها، فانحرفت على جانب الطريق وانقلبت، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

أسماء المصابين في الحادث

وأصيب في الحادث كل من «مي رمضان شحاته، 20 سنة، بكسر بالساق اليسرى، وأحمد شعبان رياض 40 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورمضان شعبان، 41 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود حسن حسين «سائق السيارة»، 24 سنة، بكسر مضاعف بالساق، وأسامة ربيع إبراهيم، 50 سنة، كسر مضاعف بالفخذ الأيمن، ومحمد مرزوق علي، 45 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وناجي عبد الرازق أحمد، 55 سنة، بجرح 5 سم بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم».

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور هرعت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرت إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.