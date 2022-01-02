بالأسماء.. إصابات خطيرة لـ8 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 8 أشخاص بإصابات خطيرة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بين هوارة والناصرية اتجاه القاهرة، وذلك بسبب سوء حالة الطريق عقب تساقط الأمطار الغزيرة، وارتفاع الشبورة وانعدام الرؤية على الطريق، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم قدرته على السيطرة عليها، فانقلبت بالركاب متسببة في إصاباتهم.

وهرعت 8 سيارات إسعاف لإنقاذ المصابين، وسيارات الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

بلاغ بانقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بين هوارة والناصرية اتجاه القاهرة، وإصابة 8 ركاب.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور، هرعت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من بهاء إسحق لمعي باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وإيهاب إسحق لمعي باشتباه إصابة بالعمود الفقري وجروح بالجسم اشتباه نزيف داخلي بالبطن، وإسحق مكرم قدوس باشتباه كسر بالضلوع وكسر بالقدم الأيسر وارتجاج بالمخ، ونشأت لمعي نجيب بكدمات بالعمود الفقري وجروح بالوجه، وماركو هاني لمعي باشتباه كسر بالكتف الأيسر وجرح بالوجه، وأسعد ونيس أيوب باشتباه كسر بالكتف الأيسر والقدم الأيسر، ونسيم معوض فهيم بكدمة شديدة بالعمود الفقري، ومنتصر إسحق سيف باشتباه نزيف داخلي بالبطن.

ونًقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

وتمكنت قوات المرور من إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.