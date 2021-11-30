إصابة 7 أشخاص بينهم أم وأطفالها الثلاثة في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

استيقظت الأم وأعدت الملابس لأبنائها الثلاثة، لتسافر بهم من محافظة بني سويف إلى القاهرة، عائدة إلى منزلها، بعدما قضت عدة أيام برفقة أسرتها، واستقلت سيارة ملاكي تعمل في توصيل المواطنين للعاصمة مثل سيارات الأجرة.

سار السائق في طريق أسيوط الصحراوي الغربي، لكنه قاد سيارته بسرعة جنونية، ورغم محاولات الأم إقناعه لتقليل سرعته إلا أنّه لم يستجب لها، حتى اختلت عجلة القيادة بيده، وانقلبت بهم السيارة وأصيبوا جميعا بإصابات خطيرة.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس بنطاق محافظة الفيوم، وإصابة 7 أشخاص بينهم أم وأبنائها الثلاثة.

الشرطة تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات خطيرة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إصابة كلا من: أسماء جمال محمد، 33 سنة، بالعمود الفقري، وأبنائها مازن محمد مصطفى، 6 سنوات، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ارتجاج بالمخ، ومصطفى محمد مصطفى، 10 سنوات، بجروح متفرقة بالوجه والرأس، ومريم محمد مصطفى، 3 سنوات، باشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة.

كما أصيب عبدالرؤوف عبدالمولى سالم، 35 سنة، بالعمود الفقري واشتباه نزيف بالمخ، وأحمد ربيع قطب، 38 سنة، بالعمود الفقري، ومحمد ثابت رمضان، 16 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من قرية سمسطا بمحافظة بني سويف.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وحضرت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.