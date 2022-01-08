خبير: البورصة تستمر في الارتفاع و«الثلاثيني» يقترب من مستوى 12200 نقطة

تستأنف البورصة المصرية أعمالها، بداية من يوم غداً الأحد 9 يناير 2021، بعد أن كانت إجازة رسمية يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومن المتوقع أن تشهد جلسة بداية الأسبوع الجاري نشاط في التداولات وارتفاع المؤشرات.

التحرك الايجابي للأسهم الكبرى

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية ستستمر في الارتفاع خلال الأسبوع الجاري، نتيجة التحرك الإيجابي للأسهم الكبرى بالقطاع العقاري والبنوك والأغذية والخدمات المالية.

شهية المصريين تواصل اقتناص الفرص

وأضاف عطا، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، أن شهية المستثمرين المصريين ستواصل اقتناص الفرص، مع عدم رغبة الأجانب الدخول في صفقات كبيرة وذلك في محاولة اللحاق بقطار الصعود، التي شهدتها أسواق المنطقة والأسواق العالمية خلال عام 2021.

الاستحوذات العربية والعالمية على الشركات المصرية

وتابع عطا، من أهم العوامل الرئيسية الداعمة للسوق المصري خلال العام الجاري، هو الاستحوذات العربية أو العالمية على الشركات المصرية، والتي أصبحت في مستويات سعرية جيدة مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، وتلك الصفقات تشير إلي مدي جاذبية أسعار الأسهم المدرجة داخل السوق المصري، قياسا بأسواق المنطقة المجاورة.

مؤشر «إيجي إكس 70 EWI»

وفيما يخص مؤشر البورصة «إيجي إكس 70 EWI»، والذي شهد أداء قويا خلال الأسبوع الأول من بداية العام 2022، ليغلق عند مستويات 2316 نقطة وبعد كسر مستوي المقاومة 2250 نقطة وانتهاء حالة التشبع البيعي للمؤشر، وبعد إنتهاء حدة عمليات البيع نتيجة للشراء الهامشي.

الارتفاع مشروط بأداء الأسواق العالمية

ويتوقع عطا أن يشهد السوق المصري أداء إيجابيا خلال الأسبوع الجاري، ولكن سيكون مشروطا بأداء الأسواق العالمية بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير، وبداية موجة تصحيحية للأسواق العالمية قد تؤثر علي أداء المؤشر الرئيسي للسوق المصري سلبا.

المؤشر الرئيسي قرب مستويات 12200 نقطة

أيضاً يتوقع عطا، أن يصل المؤشر الرئيسي للسوق المصري «إيجي إكس 30»، قرب مستويات 12200 نقطة، في الوقت نفسه قد نشهد عمليات جني أرباح قرابة مستويات 11900 نقطة، بينما يتوقع أن يصل المؤشر «إيجي إكس 70 EWI»، قرابة مستويات المقاومة 2350 نقطة، ثم يعاود اختبار مستويات 2270 نقطة.