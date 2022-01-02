CBC تبدأ عرض «أنا وهي» لأحمد حاتم وهنا الزاهد.. «كذبة» تنتهي بـ«زواج»

بدأت فضائية CBC عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي «أنا وهي» في أول أيام العام الجديد 2022، بطولة الفنانين أشرف عبدالباقي، أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود البزاوي، وسلوى محمد علي، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

قصة مسلسل «أنا وهي»

وتدور أحداث مسلسل «أنا وهي» في إطار رومانسي كوميدي، حول «سليم» و«هند» الذين يلتقيان في عيادة الدكتور شيرين الطبيب النفسي، فـ«سليم» شاب ثلاثيني يعمل في شركة أوراق مالية، متردد ومهزوز ومتوتر دائما، يعتمد على والدته في اتخاذ قراراته، ويعاني من نظرة تشاؤمية للمستقبل بشكل مرضي، أما «هند» فشخصية متهورة تعاني من العدوانية المفرطة ولا تتقيد بأي قوانين، ما يجعلها تتورط في الكثير من المشكلات.

«كذبة» تنتهي بـ«زواج»

ويتورط «سليم» و«هند» في كثير من المشكلات منها كذبة ادعائهم الزواج بمساعدة طبيبهم النفسي، كي يتهرّب «سليم» من الزواج بابنة خالته نزولا على رغبة والدته، بينما تهرب «هند» من المشكلات التي تلاحقها، وفي النهاية يجدان أنفسهما متزوجين بالفعل، رغم نفورهما وعدم توافقهما وكراهيتهما الشديدة لبعضهما، فهل يكون الزواج سببا في إصلاح شخصياتهما والتغلب على مشكلاتهما.