وظائف شاغرة في بنك أبو ظبي الأول لخريجي كليات التجارة.. اعرف الشروط

أعلن بنك أبو ظبي الأول عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن» حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة في وظيفة الحسابات الرئيسية، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو الذين لديهم خبرة في العمل في المجال المصرفي، في إطار حرص البنوك على توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح بنك أبو ظبي الأول في إعلان الوظائف ذلك عن تفاصيل الوظائف المطلوبة، والشروط الخاصة بها والمسؤوليات التي يقوم بها الموظف، ونرصد من خلال السطور التالية تلك التفاصيل وفق إعلان البنك عنها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التخصصات ذات الصلة.

- أن يكون الحد الأدنى من الخبرة 4 أو 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في وظائف مماثلة في وظيفة الموارد البشرية.

- أن يكون لديه خبرة في العمل في إدارة عمليات الموارد البشرية الأساسية في أنظمة HCM على سبيل المثال، ومعرفة عمل جيدة من بوابة المعاشات التقاعدية.

مسؤوليات الوظائف

- استكمال عملية إضافة الخدمة السابقة إلى صندوق التقاعد الإماراتي، والتواصل مع الموظفين، وجمع جميع المستندات ذات الصلة وبدء الطلب من خلال بوابة التقاعد.

- إجراء مراجعة ربع سنوية لتسجيل المعاشات التقاعدية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وتقديم تقرير إلى المدير المباشر.

- إدارة عملية إنهاء المعاش والتأكد من اكتمال العملية ضمن الإطار الزمني المحدد المقدم من قبل هيئة التقاعد ذات الصلة.

- الاتصال بفريق العمل في الخارج وترك الموظفين لجمع المستندات لاستكمال عملية إنهاء المعاش التقاعدي.

- إجراء التحقق من صحة ديون السيارات الشهرية للمعاش التقاعدي بما يتماشى مع السياسة وإجراءات التشغيل الموحدة والاتصال بصندوق المعاشات التقاعدية في AUH.

- استكمال تحديثات الرواتب لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في بوابة المعاشات التقاعدية وتقديم تقرير شهري إلى المدير المباشر وفريق الرواتب.

- ضمان سلامة بيانات الموارد البشرية لموظفي FAB Group من خلال Oracle Fusion وسجلات الموظفين وفقًا للمتطلبات القانونية وأفضل الممارسات.

- إجراء عمليات تحقق شهرية لضمان دقة واتساق وموثوقية البيانات المخزنة في قاعدة البيانات.

- إجراء مراجعة شهرية للتأمين الطبي لموظفي FAB UAE & Int’l أو المعالين لضمان التسجيل أ الإلغاء للبيانات الإلزامية محدثة.

- إعداد تقارير نهاية السنة العملية تحلل البيانات وتسويتها مع مدفوعات المعاشات التقاعدية.

- التحقيق في الأخطاء، واستكمال عملية التسوية عند الاقتضاء، وإبلاغ المعلومات ذات الصلة إلى المخطط لإنهاء البيانات.

- دعم جميع مشاريع عمليات الموارد البشرية، واستكمال الأنشطة المعينة ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها للمشروع.