تأجيل محاكمة 2 من محاميي كريم الهواري لجلسة 15 يناير

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تأجيل محاكمة 2 من محاميي كريم الهواري، لاتهامهما بانتحال صفة قضائية، ومحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت حادثة تصادم الشيخ زايد وإتلافها إلى جلسة 15 يناير الجاري.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، محاميين اثنين للمتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، إلى محكمة الجنح في واقعة انتحالهما صفة عضوين من النيابة العامة، ومحاولتهما إتلاف كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد، المتهم فيه «كريم الهواري» بدهس 4 طلاب.

النيابة العامة أقامت الدليل على المتهمين

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بضبط وإحضار محاميين هاربين كانا بصحبة المتهمين اللذين تم حبسهما، وتبين أن صاحب الفيلا الموجود عليها الكاميرا التي سجلت الحادث، فوجئ بـ4 أفراد يطرقون الباب، ويطلبون منه مراجعة كاميرات المراقبة، لأنهم أعضاء نيابة عامة، ويباشرون التحقيقات في الواقعة.

ولم يقتنع مالك الفيلا، بالحديث الذي قاله المتهمون واشتبه فيهم، وطلب منهم بطاقة تحقيق هوياتهم الشخصية، لكنهم رفضوا وانصرفوا من الفيلا، وفي اليوم التالي توجه إلى النيابة العامة للإبلاغ عما حدث.

محاولات إتلاف كاميرات مراقبة في حادث «الشيخ زايد»

واتهم مالك الفيلا، 4 أشخاص بمحاولة إتلاف كاميرات المراقبة، بعد الادعاء أنهم أعضاء هيئة قضائية، وعقب خروج مالك الفيلا من مكتب رئيس النيابة، لاحظ وجود اثنين من الأشخاص الذين حضروا إليه، فعاد إلى مكتب وكيل النيابة، وأخبره أنه شاهد اثنين من المتهمين، فأسرع وكيل النيابة بالقبض عليهما، وتبين أنهما محاميا كريم الهواري، ونسبت لهما النيابة تهمة انتحال هيئة قضائية وقررت حبسهما، وأمرت بضبط وإحضار الهاربين.

وتقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد التي أُحيل فيها المتهم كريم الهواري للمحاكمة الجنائية، بشكوى خلال مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم الثالث عشر من ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص، ادّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه.