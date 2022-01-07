لليوم الثاني على التوالي.. «الجريمة» يتصدر قائمة إيرادات دور السينما

تصدر فيلم «الجريمة»، قائمة إيرادات السينما المصرية، لليوم الثاني على التوالي محققا 2 مليون و434 ألف جنيه، ليحقق الفيلم إجمالي إيرادات خلال يومين في دور العرض السينمائي تقدر بـ 3 ملايين و601 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم»، للتوزيع، وذلك من إجمالي 4 ملايين و232 ألف جنيه حققتهم الأفلام المصرية، أمس.

«من أجل زيكو» في المركز الثاني بقائمة الإيرادات

وجاء فيلم «من أجل زيكو»، في المركز الثاني ضمن قائمة إيرادات السينما المصرية، محققا مليون و503 ألف جنيه، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم على مدار يومين 2 مليون و275 ألف جنيه، أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم «الكاهن» بإيرادات 154 ألف جنيه، وفي المركز الرابع فيلم «برا المنهج» بإيرادات 62 ألف جنيه.

«ريتسا» يحقق 5 آلاف جنيه.. و«المحكمة» في ذيل قائمة الإيرادات بألفي جنيه

وحقق الفيلم الكوميدي«مربع برمودا»، إيرادات وضعته في المركز الخامس بقائمة إيرادات الأفلام اليومية بـ 47 ألف جنيه، أما فيلم «أبو صدام» حقق 23 ألف جنيه، أما «ريتسا» فلم يحقق سوى 5 آلاف جنيه، وتذيل القائمة فيلم «المحكمة» بألفين جنيه.

أفلام جديدة في السينما قبل نهاية يناير

وتشهد السينما المصرية طرح عدد من الأفلام الجديدة على مدار شهر يناير الجاري، حيث يبدأ يوم 12 يناير عرض فيلم «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، والذي يضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية من بينهم «خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا وياسمين رئيس»، بالإضافة إلى عدد من النجوم الشباب.

أما يوم 29 يناير، يعرض الفيلم الكوميدي «تماسيح النيل» للمخرج سامح عبد العزيز، والذي يشارك في بطولته حمدي المرغني، مصطفى خاطر وهنادي مهنا بالإضافة إلى الفنان بيومي فؤاد.