مبالغ تخصم عند شحن عداد الكهرباء لشهر يناير 2022 في 4 حالات

يبحث عدد كبير من مشتركي الكهرباء، أصحاب العدادات مسبوقة الدفع مع شحن كارت العداد في شهر يناير 2022، عن المبالغ التي تخصم، خاصة إذا كانت الوحدة السكنية مغلقة بسبب دواعي سفر المالك، أو فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري.

جميع الخصومات بمجرد شحن المشترك لكارت العداد

وكشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن جميع الخصوامات التي تحدث بمجرد شحن المشترك لكارت العداد مسبوق الدفع، وطريقة احتسابها كالتالي:

الحالة الأولى: خصم أقساط عند شحن العداد

أوضحت الشؤون التجارية أن هناك العديد من العدادات مسبقة الدفع تركب للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرا، خاصة الحالات التي يستبدل فيها العداد القديم «الميكانيكي»، بآخر مسبق الدفع، ويخصم القسط مع بداية كل شهر على الفاتورة بمعدل 30 جنيا شهريا.

ولفتت إلى أن هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك، تجدولها شركات توزيع الكهرباء على أقساط شهرية، حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، وفي حالة تغيير العداد القديم بمسبق الدفع يخصم القسط أول كل شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.

الحاله الثانية: خصم فرق الشريحة من رصيد العداد

وأشارت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، إلى أنه يخصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري؛ إذ يبدأ الاستهلاك من يوم 1 في الشهر، ويعود العداد للشريحة الأولى بالرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1و2 أعلى دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في «الثالثة»، ويخصم 28 جنيها كفرق الانتقال من شريحة إلى أخرى حسب الأسعار الحالية.

الحاله الثالثة: الخصم والمكان مغلق

وأوضحت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير، أنه في حالة الاستهلاك «مغلق»، يخصم العداد في نهاية كل شهر تلقائيا، فيما يعرف بـ«المقروء صفر»، وقيمة الخصم تكون 9 جنيهات شهريا في حالة عدم الاستهلاك.

الحاله الرابعة: خصم مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر

ونوهت الشؤون التجارية بالشركة إلى أنه يخصم رصيد من شحن العداد مسبق الدفع، مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر.