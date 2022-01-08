بنتلي تحقق نمو مبيعات 31% في 2021 بـ 14659 سيارة

أعلنت بنتلي موتورز، اليوم، عن مبيعات إجمالية قدرها 14659 في عام 2021، بزيادة قدرها 31% عن العام القياسي السابق 11206 في عام 2020.

وكان هذا الإنجاز الكبير مدفوعاً بتقديم طرازات جديدة، ومجموعة منتجات جديدة، وزيادة الطلب على طرازات بنتلي الهجينة الجديدة، التي تم تقديمها في إطار مسار بنتلي الاستراتيجي لتحقيق كهربة كاملة بحلول عام 2030.

وضمن نجاح هذا الخيار الهجين الجديد بقاء بنتائج نموذج بنتلي الأول مبيعًا أكثر في عامها الخامس من المبيعات أكثر من أي وقت مضى، ما رسخ مكانتها كأكثر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة نجاحًا في العالم.

علاوة على ذلك، فإن عاما كاملا من مبيعات Flying Spur حول العالم وإدخال Continental GT Speed​​، من بين 11 مشتقًا جديدًا تم إطلاقها.

حافظت الأمريكتان على مكانتهما كأكبر سوق عالمية مبيعًا، وبيعت أكثر من أي وقت مضى، وكادت الصين أن تضاهي هذا الأداء لأول مرة منذ عقد، حيث ساهمت الأمريكتان والصين معًا بأكثر من نصف 56% إجمالي مبيعات بنتلي العالمية.

بالإضافة إلى حصة بنتايجا البالغة 40%، السيارة السياحية الفاخرة من بنتلي، أضافت كونتيننتال جي تي 33% من إجمالي المبيعات، مقسمة بين 605 كوبيه و40% قابلة للتحويل.

ومع دخول السوق الهايبرد المرتقب بشدة، من المتوقع أن تنمو مبيعات فلاينج سبير البالغة 27 في المائة من إجمالي مبيعاتها في عام 2022.

وتعليقًا على نتائج المبيعات العالمية، قال أدريان هولمارك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنتلي موتورز: «كان عام 2021 عامًا آخر من عدم القدرة على التنبؤ، على الرغم من أنني مسرور لأن أكون قادرًا على التأكيد على أننا تغلبنا على رياح معاكسة كبيرة، وتحقيق طفرة في أداء مبيعاتنا، هذه هي سنة مبيعاتنا القياسية الثانية في السنوات المتتالية وهي علامة إيجابية على قوة علامتنا التجارية والتميز التشغيلي والطلب العالمي القوي وتأكيد أولوياتنا الاستراتيجية».