درجات الحرارة اليوم الأحد 9-1-2022 في مصر.. الصغرى تصل للصفر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد في جميع أنحاء مصر والدول العربية، بالإضافة إلى حالة الطقس، على جميع الأنحاء، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر، مشيرة إلى عودة الأمطار على بعض المناطق، التي من المتوقع أن تصل لرعدية، مع وجود فرص للسيول على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على البلاد، كالتالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 17 09

مطروح 16 08

السلوم 15 08

سيوة 15 06

بورسعيد 17 09

دمياط 17 09

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 18 08

رفح 18 08

رأس سدر 19 09

نخل 18 03

نويبع 22 14

طابا 21 08

كاترين 15 0

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 24 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 19 08

قنا 22 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبو سمبل 25 10

الوادي الجديد 22 05

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 15

حلايب 25 16

رأس حدربة 25 15

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 32 22

المدينة 27 18

الرياض 23 12

المنامة 20 16

أبو ظبي 23 16

الدوحة 23 15

الكويت 19 10

دمشق 14 03

بيروت 19 14

عمان 14 05

القدس 13 05

غزة 18 10

بغداد 19 07

مسقط 23 18

صنعاء 24 10

الخرطوم 35 22

طرابلس 15 11

تونس 13 08

الجزائر 14 09

الرباط 18 06.

حالة الطقس في مصر اليوم

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم، نشاطا لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، كما تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة مساء، تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء، وشمال محافة البحر الأحمر، على فترات متقطعة، موضحة أن الفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض المرتفعات من جنوب سيناء، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الدلتا، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.