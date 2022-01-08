مركبان تبحثان عن 6 جثامين لصيادين مفقودين في غرق مركب البرلس

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، إن مركبين استكشافيين بدأتا في البحث عن جثامين صيادي البرلس الستة المفقودين في حادث غرق مركب البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والذي غرق منذ 12 يوما بين محافظتي دمياط وبورسعيد.

ولفت إلى ان الدولة دفعت بالمركبين الحربيين للمساعدة في استخراج الجثامين عقب فشل كل الجهود الشعبية والتطوعية في البحث عن جثامين الصيادين بسبب عدم وجود صخور تعلق فيها الجثامين، فضلا عن عدم طفوها على سطح المياه لبرودة الجو.

فريق «غواصين الخير» يساعد في البحث عن الجثامين

وأضاف «المالحي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جهود فريق غواصين الخير مستمرة للمساعدة في البحث عن الجثامين بمساعدة المركبين الاستكشافيين، من خلال البحث لمسافات بعيدة، فيما يبحث الغواصون في الأماكن المتوقع وجود الجثامين بها، بعد تنفيذ عدة غطسات عند آخر إحداثيات للمركب الغارق: «بحثنا عند آخر نقط إحداثيات بس ملقيناش حاجة، لا أثر للجثث ولا للمركب، ونتوقع أن تكون الجثامين ابتعدت لمسافات طويلة، ونحن لا نستطيع البحث في اكتر من 1500 كيلو، لذلك منا نحتاج إلى مساعدة».

وتابع قائد فريق غواصين الخير: «أن الدولة دفعت بمركبين حربيين بعد مطالبة النائب يونس عبد الرازق، في الجلسة العامة لمجلس النواب، بتخصيص طائرة استكشاف للبحث عن الجثامين، خاصة أن بينهم 4 أشقاء وزوج اختهم وابن خالتهم، وضممنا صوتنا لصوت النائب، وهو ما استجابت له الحكومة، ونأمل أن يتم استخراج جثامين الصيادين المفقودين ليلقي ذووهم عليهم نظرة الوداع ودفنهم بمقابر الأسرة».

المركب غرقت نتيجة انفجار أنبوية البوتاجاز

يذكر أن مركب البرلس تعرضت للغرق يوم الاثنين قبل الماضي، بين محافظتي دمياط وبورسعيد، ما ادى لإنقاذ 3 صيادين وغرق 6 آخرين بينهم 4 أشقاء وذلك إثر انفجار إسطوانة الغاز الخاصة بالمركب ما ادى لشطرها نصفين وغرقها، ودشن الأهالي هاشتاج تحت عنوان «انقذوا غرقى البرلس»، بينما تعيش البرلس في حالة حداد على أبنائها.