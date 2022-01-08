«الصحة» تكشف آلية التعامل مع مصابي «أوميكرون» في مصر

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن مصابي متحور أوميكرون في مصر لن يخضعوا لعزل بمفردهم، ويتم التعامل معهم بشكل عادي كباقي المتحورات، مثل «دلتا» ومتحور «دلتا بلس» ومعظم الحالات المصابة به هي بسيطة ومتوسطة ومستجابة لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا ومنهم في العزل المنزلي.

وتابع المصدر: «تحليل التسلل الجيني هو الفارق في معرفة نوع المتحور المصاب به الشخص»، لافتا إلى أن تحاليل التسلل الجيني تأخذ لظهورها من 4 إلى 5 أيام، مؤكدا أن تحليل التسلل الجيني يتم داخل مستشفيات العزل الصحي بشكل مستمر، وهناك توجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار بأهمية هذا التحليل وتكثيف إجرائه داخل المستشفيات لتتبع التسلالات الخاصة بكورونا واتخاذ كل الإجراءات الوقائية تجاه.

كيف تفرق بين نزلات البرد وفيروس كورونا؟

وعن تشابه أعراض نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا، أوضح المصدر أن نزلات البرد تتضمن العطاس وسيلان أو انسداد الأنف، وعن فيروس كورونا، أشار إلى أن الأعراض الشائعة تتضمن فقد حاستي الشم والتذوق واحتقان الحلق، وعن الإنفلونزا الموسمية، قال: «تتمثل في الصداع وخمول بالجسم وقشعريرة وشعور بالبرد».

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 50% على نهاية العام الجاري.

رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي لها، استمرار ارتفاع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، لافتة إلى أن التدابير الصحية والتى نصحت بها كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة هي السلاح الفعال لمواجهة الفيروس.