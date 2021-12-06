ننشر أول صورة لسفاح الفيوم بعد الحكم عليه بالإعدام

حصلت «الوطن» على أول صور لـ«عماد.أ.ر» الشهير بسفاح الفيوم، والمتهم بذبح زوجته وأبنائه الستة في سحور الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وذلك قبل دقائق من الحكم عليه بالإعدام شنقاً بعد تصديق مفتي الديار المصرية على إعدامه، حيث جلس المتهم أرضاً في وضع القرفصاء، وأخفى وجهه، كما قام بحلاقة شعره وذقنه.

٧ ضحايا في مجزرة السحور

وكان أهالي قرية الغرق قبلي التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، قد فوجئوا في شهر مايو الماضي، بقيام صاحب مخبز بذبح زوجته وأبنائه الستة بدم بارد، بينهم 4 أطفال من زوجته الأولى، واثنين من زوجته التي قتلها معهم، وذلك بعد أن دس لهم مادة مخدرة في العصير خلال تناول وجبة السحور، بحجة تراكم الديون عليه وخوفه من الديانة.

رفض المحامي وطالب بإعدامه

وخلال جلسة المحاكمة الأولى في شهر أكتوبر المنقضي، سأل المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا، عن محاميه، فأخبره أنه ليس معه محامي، ولا يريد حضور محامي معه، قائلاً أنه معترف بجريمته وينتظر حكم الإعدام، قائلاً للقاضي: «أنا معترف بجريمتي احكم عليا وخلصني».

ومن المقرر أن تنطق محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار ياسر مُحرّم درويش، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم، وعضوية المستشارين علي لاشين، وفوميل لبيب، وسكرتارية محمود حفني، بحكم الإعدام على سفاح الفيوم، بعد قليل.

كما تنطق المحكمة بالإعدام على محمد أحمد قرني، عاطل، لقيامه بقتل صديقه المقرب، بطريقة بشعة، لسرقة ماشيته وبيعها مقابل 120 ألف جنيه، حيث هشم رأسه بشومة وألقى جثته أسفل الماشية.