حظك اليوم برج الأسد الأحد 9-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد دائما يكون ملفتا للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصّة به، ومن نقاط قوته أنّه مبدع، وعاطفي، كما يمتلك شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة وقد يقودك لمفاوضات ناجحة تحقق من خلالها تقدما ومكاسب، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

المريخ في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، وتقترب بسهولة ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.