حظك اليوم برج العذراء السبت 8-1-2022 مهنيا وعاطفيا

تحتاج أنثى برج العذراء للتواجد مع أشخاص يُحفزونها بشكل دائم ومستمر حتى تقوم بتحقيق إنجازاتها، ولا يجب عليهم أن يكونوا كثيري الانتقاد، كما أنها تسعى للكمال والمثاليّة في كل شيء تفعله وفي مجالات الحياة المختلفة، ومن النادر أن تشعُر بالرضا عن أي شيء ما لم تصل إلى المرتبة الأولى، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزل المدخرات يدعم أعمالك ويوجه اهتمامك اليوم نحو مسائل مالية ومهنية وتحسن التخطيط لمستقبلك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم التشوش.. تساعدك الأفلاك اليوم على الاقتراب ممن تحب وتعبر ببلاغة ودقة عن مشاعرك وأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.