حظك اليوم برج الأسد السبت 8-1-2022 مهنيا وعاطفيا

لا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش بلا حب على الرّغم من الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، كما يظهر حبه علنا ولا يخجل من إعلانه، يؤمن بالحب المثالي والخالد، وعندما يحب فإنّه مخلص في حبه جدا، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي في الاتجاه الصحيح وتعرف تطورات إيجابية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

المريخ في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويمدك بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.