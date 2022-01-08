طوال شهر يناير.. مديريات التموين تستقبل شباب «جمعيتي» لاستيفاء الشروط

بدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت الموافق 8 يناير 2022، وعلى مدار شهر يناير الجاري في تسلم الأوراق المطلوبة من الشباب المتقدمين للمرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي من أجل استيفاء المستندات الخاصة بفتح منافذ مشروع جمعيتي لصرف السلع التموينية، تمهيدًا لمنح الشباب المستوفين للشروط تراخيص فتح المنافذ، وإعداد كشوف بأسماء المستوفين للشروط الخاصة بالمتقدم تمهيدًا لإصدار قرار إجراء المعاينة المبدئية.

مراجعة الأوراق المطلوبة من الشباب المتقدمين لمشروع جمعيتي

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، عبر تصريحات سابقة له خلال بث مباشر لـ«الوطن»، إن مديريات التموين في المحافظات ستراجع الأوراق المطلوب استيفاؤها من الشباب الذين سبق لهم التقدم على المرحلة الرابعة ضمن مشروع جمعيتي.

** المستندات المطلوب استيفاؤها من المتقدمين لمشروع جمعيتي

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

- برينت تأميني.

- الموقف من التجنيد للشخص المتقدم من الذكور.

- ملء استمارة مشروع جمعيتي.

- التوقيع على إقرار بعدم وجود صلة قرابة والإقرار موجود بمقر المديرية.

ونوه معاون وزير التموين، بأن المديريات بها لجان مشكلة لفرز ما سيتم تقديمه من أوراق، فضلًا عن معاينة المحل المزمع فتح به منفذ مشروع جمعيتي ومعاينة مساحته للتأكد من أن المحل مؤهل لبيع به سلع التموين.

20 ألف فرصة عمل وفرها مشروع جمعيتي منذ بدايته

تجدر الإشارة إلى أن عدد منافذ مشروع جمعيتي حتى الآن على مستوى محافظات الجمهورية، بلغ 6700 منفذ جمعيتي، حيث وفر هذا العدد 20 ألف فرصة عمل للشباب، وبحسب تصريح معاون وزير التموين، قال إن المنفذ الواحد يوفر من 2 إلى 3 فرص عمل للشباب، فضلًا عن أن المشروع وفر خلال عام 2021 فقط أكثر من 2600 فرصة عمل للشباب.