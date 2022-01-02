التموين تستقبل طلبات مشروع «جمعيتي».. اعرف الأوراق المطلوبة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنّه وجّه مديري المديريات في المحافظات باستقبال كل من تقدم ‏سابقا بطلب للحصول على مشروع جمعيتي، ضمن المرحلة الرابعة، وطلبه ‏مسجل بقاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار، كما شدد على مديري المديريات، بتقديم كل الدعم ‏للمتقدمين في تلك المرحلة.

الموافقة على استقبال المتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة

من جانبه، أكد أحمد كمال، مدير مشروع جمعيتي ومعاون ‏الوزير، أنّ وزير التموين وافق ‏على استقبال المديريات للمتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة، والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار ولم تتم معاينة طلباتهم حتى الآن، ابتداء من يوم السبت الموافق 8-1-2022، حتى تاريخ 31-1-2022.

المستندات المطلوبة للتقديم في مشروع جمعيتي

وطالب مدير مشروع جمعيتي، بتحضير حافظة مستندات وبها صور ‏من الأوراق والمستندات الآتية:‏

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة ‏من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.

- برنت تأمينات.

وأشار كمال إلى أنّ الأوراق ستُراجع من جانب مسؤولي المشروع في مديريات التموين، لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط من عدمه، وشدد على المتقدمين بعدم تأجير أي محلات خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنّ الكشوف النهائية ‏سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيدا لقرار إجراء المعاينة المبدئية.