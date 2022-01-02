التموين تستقبل طلبات مشروع «جمعيتي».. اعرف الأوراق المطلوبة
استقبال المتقدمين السابقين بالمرحلة الرابعة اعتبارا من السبت المقبل
كتب:
الوطن
03:48 م | الأحد 02 يناير 2022
وزير التموين
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه وجّه مديري المديريات في المحافظات باستقبال كل من تقدم سابقا بطلب للحصول على مشروع جمعيتي، ضمن المرحلة الرابعة، وطلبه مسجل بقاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار، كما شدد على مديري المديريات، بتقديم كل الدعم للمتقدمين في تلك المرحلة.
الموافقة على استقبال المتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة
من جانبه، أكد أحمد كمال، مدير مشروع جمعيتي ومعاون الوزير، أنّ وزير التموين وافق على استقبال المديريات للمتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة، والمسجلة طلباتهم على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار ولم تتم معاينة طلباتهم حتى الآن، ابتداء من يوم السبت الموافق 8-1-2022، حتى تاريخ 31-1-2022.
المستندات المطلوبة للتقديم في مشروع جمعيتي
وطالب مدير مشروع جمعيتي، بتحضير حافظة مستندات وبها صور من الأوراق والمستندات الآتية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
- صورة من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.
- برنت تأمينات.
وأشار كمال إلى أنّ الأوراق ستُراجع من جانب مسؤولي المشروع في مديريات التموين، لبيان مدى استيفاء المتقدم للشروط من عدمه، وشدد على المتقدمين بعدم تأجير أي محلات خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنّ الكشوف النهائية سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيدا لقرار إجراء المعاينة المبدئية.