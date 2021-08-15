«التموين»: استقبال الشباب المتقدمين سابقا لفتح منافذ جمعيتي المرحلة الرابعة
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الوطن
06:22 م | الأحد 15 أغسطس 2021
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
أصدر مديرو المديريات التابعة لوزارة التموين، توجيهات لمكاتب التموين والإدارات التموينية التابعة لهم باستقبال الشباب و تقديم نموذج الإقرار لهم، بناء على تشديدات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي وجهها لهم بشأن تقديم كل التسهيلات للشباب المتقدم بحافظة أوراقه لفتح منفذ جمعيتي، والتي تشمل حافظة المستندات صورة من المؤهل الدراسي - برينت تأميني- صورة الموقف من التجنيد بالنسبه للذكور و صورة من البطاقة.
وأشاروا إلى أنه بعد مراجعة الأوراق المقدمة يجرى إعداد الكشوف اللازمة تمهيدا لإجراء المعاينة لمن انطبقت عليه الشروط، موضحين بأن المعاينات تجرى بشفافية كبيرة، و طبقا للضوابط المحددة للمشروع والتي تشمل أن تكون مساحة المحل 30 مترًا وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي آخر، أو بقال تمويني لا تقل عن 500 مترًا، ولا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.
من جانبه أكد أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أن عدد من تقدموا للمرحلة الرابعة وجرى تسجيلهم على قاعدة البيانات وصلوا إلى 9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع من المشروعات الكبيرة التي تهدف إلى توفير فرص العمل للشباب وتوفير السلع للمواطنين، مؤكدًا أن وزير التموين يتابع شخصيًا ما يجرى على الأرض بالمديريات و مكاتب التموين.
و تلقى مدير مشروع جمعيتي، تقريرًا من رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي، حول التسهيلات المقدمة للشباب المتقدمين بحافظة المستندات لفتح منافذ جمعيتي، وأفاد بأن مكاتب التموين بكل المحافظات فتحت أبوابها للشباب وتقدم لهم كل التسهيلات المطلوبة، إضافة إلى تقديم نماذج الإقرارات لهم مجانًا، وأشار التقرير الوارد إليه أن كل مديري المديريات يتابعون لحظيًا ما يجرى على الأرض بعد قرار الدكتور علي المصيلحي ببدء الإجراءات الخاصة بالمرحلة الرابعة.