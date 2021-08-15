«التموين»: استقبال الشباب المتقدمين سابقا لفتح منافذ جمعيتي ‏المرحلة الرابعة

أصدر مديرو المديريات التابعة لوزارة التموين، توجيهات ‏لمكاتب التموين والإدارات التموينية التابعة لهم باستقبال الشباب و تقديم نموذج الإقرار ‏لهم، بناء على تشديدات الدكتور على المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، التي وجهها لهم بشأن تقديم كل التسهيلات ‏للشباب المتقدم بحافظة أوراقه لفتح منفذ جمعيتي، والتي تشمل حافظة المستندات صورة من المؤهل الدراسي - برينت تأميني- صورة الموقف ‏من التجنيد بالنسبه للذكور و صورة من البطاقة.

وأشاروا إلى أنه بعد مراجعة الأوراق المقدمة يجرى إعداد الكشوف اللازمة تمهيدا لإجراء المعاينة لمن انطبقت عليه الشروط، موضحين بأن المعاينات تجرى بشفافية كبيرة، و طبقا للضوابط المحددة للمشروع والتي تشمل أن ‏تكون مساحة المحل 30 مترًا وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي آخر، ‏أو بقال تمويني لا تقل عن 500 مترًا، ولا يزيد سن المتقدم عن 45 ‏سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.‏

من جانبه أكد أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، ‏أن عدد من تقدموا للمرحلة الرابعة وجرى تسجيلهم على قاعدة البيانات وصلوا إلى 9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية، مشيرًا ‏إلى أن المشروع من المشروعات الكبيرة التي تهدف إلى توفير ‏فرص العمل للشباب وتوفير السلع للمواطنين، مؤكدًا أن وزير التموين يتابع شخصيًا ما يجرى على ‏الأرض بالمديريات و مكاتب التموين.‏

و تلقى مدير مشروع ‏جمعيتي، تقريرًا من رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي، ‏حول التسهيلات المقدمة للشباب المتقدمين بحافظة المستندات لفتح ‏منافذ جمعيتي، وأفاد بأن مكاتب التموين بكل المحافظات فتحت ‏أبوابها للشباب وتقدم لهم كل التسهيلات المطلوبة، إضافة إلى تقديم ‏نماذج الإقرارات لهم مجانًا، وأشار التقرير الوارد إليه أن كل مديري ‏المديريات يتابعون لحظيًا ما يجرى على الأرض بعد قرار ‏الدكتور علي المصيلحي ببدء الإجراءات الخاصة بالمرحلة الرابعة.‏