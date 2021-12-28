«التموين»: منافذ مشروع «جمعيتي» في محافظات الصعيد بلغت 3200 منفذ

قال وائل عبدالله، مدير مشروع «جمعيتي»، بالشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، إن عدد منافذ مشروع «جمعيتي» في محافظات الصعيد بلغ حتى الآن 3200 منفذ، منتشرين على مستوى مراكز وقرى محافظات الصعيد، لتوفير السلع التموينية لأهالى الصعيد، مع منافذ صرف البدالين وفروع المجمعات الاستهلاكية أيضا.

انتشار منافذ مشروع جمعيتي في كل محافظات الجمهورية

وأكد «عبدالله»، خلال جولة تفقدية على مخزن إمبابة للجملة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الجيزة، أن مشروع جمعيتي الذي تنفذه وزارة التموين، وصل حتى الآن ضمن المرحلة الرابعة له، وينتشر في كل محافظات الجمهورية من محافظة الجيزة حتى محافظات أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

وأوضح مدير مشروع جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن السلع التموينية التي يتم ضخها لمنافذ مشروع جمعيتي، هي نفسها السلع التي يتم ضخها لمنافذ بدالي التموين، والتي يبلغ عددها حاليا 28 سلعة تموينية ضمن قائمة السلع التموينية.

20 ألف فرصة عمل للشباب وفرها مشروع «جمعيتي»

فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من ضمن حصاد إنجازاتها لعام 2021، أنها وفرت أكثر من 2600 فرصة عمل خلال هذا العام، بسبب افتتاح 883 منفذا لمشروع «جمعيتي»، وذلك من بين العدد الإجمالي لمنافذ المشروع على مستوى الجمهورية، والذي بلغ حاليا 6550 منفذا، والذي وفر عدد 20 ألف فرصة عمل للشباب، منذ بدء المشروع وحتى الآن، حيث يوفر المنفذ الواحد لمشروع «جمعيتي»، من فرصتين إلى 3 فرص عمل للشباب.

فيما توفر وزارة التموين للمواطنين أيضا السلع التموينية من خلال منافذ بدالي التموين، والذين يبلغ عددهم 38 ألف بدال تمويني، مع وجود ما يقرب من 1300 مجمع استهلاكي، منتشرين على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20% للمواطنين المدرجين وغير المدرجين على منظومة التموين.