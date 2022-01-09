حظك اليوم برج العذراء الأحد 9-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء برقة مشاعره وحنانه على الأشخاص المقربين منه، كما أنه يتحمل المسؤوليات المسندة إليه، ويجيد إنجاز المهام المسندة إليه في وقت قياسي.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية أو مالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

الشمس في منزل الحب تعدك بالسعادة العاطفية وتعبر بجرأة عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.