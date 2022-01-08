وفاء عامر: ابني دايما تحت عيني.. ومفيش حاجة اسمها نبعد عشان زعلانين

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تحرص على الحوار المستمر مع ابنها منذ نعومة أظافره: «طول ما أنا معنديش شغل، بنرسم وبنتكلم سوا، ونتخانق ونتصالح في نفس اللحظة، ومفيش حاجة اسمها نبعد عن بعض وإحنا زعلانين، أو منتجمعش على السفرة بسبب الزعل».

وأضافت وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc، أنها تخاف على ابنها، لكنها تترك له مساحة من الحرية يتحرك فيها: «ساعات ببقى قاعدة أقرأ كتاب وهو عاوز يتكلم معايا في موضوع ويخرجني منه، ومش عارف يعمل إيه فيعمل فيّا مقلب، وساعات وأنا داخلة البيت بفتشه في الكاميرات، لأنه غاوي هزار وسوشيال ميديا ولكن بحدود».

مفيش عقاب لكن مش بنفذ كل رغباته

وتابعت أنها تحثه على أن يستشيرها في كل أمورها، وتؤكد لها أنها ستنصحه ولن تعاقبه: «في نفس الوقت مكنتش بنفذ كل رغباته، ومفيش عقاب»، موضحةً أنها كانت تحرص على تجهيز غرفها في كل «لوكيشن» تُصور فيه بما يناسب المراحل العمرية الأولى لابنها: «كنا بنذاكر مع بعض وأدخل أصور، وأرجع أذاكر أنا ورقي وهو بيذاكر ورقه، وبعدما تجاوز 10 سنوات، قضى 90% من الوقت قدامي، لازم ابني يبقى قدامي وتحت عيني».

الاعتماد على النفس

وأشارت إلى أنها علمته الاعتماد على نفسه: «علمته لازم لبس نضيف، ومش لازم يكون جديد، ولما يبقى معانا فلوس هو ده العيد»، موضحةً أنها تؤمن بأن ابنها سينفصل عنها بعدما يتزوج، لكن المهم في هذا الأمر اختياره، وأن يكون هناك تكافؤ اجتماعي وثقافي بينهما.