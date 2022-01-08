خالد الجندي يوضح سر غلق أبواب النار وترك الجنة مفتوحة بعد الحساب

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم، السر وراء استدامة فتح أبواب الجنة بعد دخول المؤمنين بها عقب الحساب، بينما تُغلق أبواب النار، مستشهدًا بقول الله تعالى: «جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ» عند حديثه عن الجنة، وقوله تعالى «نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ» عند حديثه عن النار، كما أن المؤمنين يوم القيامة يكونون في حالة ستر إلهي.

الجنة لا تغلق أبوابها

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن عددا كبيرا من المفسرين ذكروا أن أبواب الجنة لا تغلق قط، بينما أبواب النار تغلق بعد دخول أهل النار لها، مستشهدًا بقول الله تعالى عن أهل الجنة: «والمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ، سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ»، مؤكدًا أن سبب إغلاق أبواب النار أنه بعد دخول أهلها لن يدخلها أحد آخر.

السنة الإسلامية منظومة متكاملة للحفاظ على المشاعر

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن أبواب الجنة تترك مفتوحة لكونه من الممكن أن يدخل لها أناس آخرون، ومن أجل دخول الملائكة لهم، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالحفاظ على مشاعر المذنبين، ونجد أن السنة الإسلامية منظومة متكاملة للحفاظ على المشاعر؛ إذ أن مراعاة المشاعر من صميم العقيدة والخلق، لذا القرآن الكريم تحدث عن مراعاة مشاعر الآخرين في مواضع عدة.

القرآن الكريم ركز على جبر الخواطر وعدم التجريح

وأكد الجندي، أن كل ما يشغل بال المؤمنين يوم القيامة، مراعاة مشاعرهم يوم العرض العظيم: «ولا تخزنا يوم القيامة»، موضحًا في الوقت ذاته أن القرآن الكريم ركز على جبر الخواطر، وعدم التجريح وعدم الوقوع في العرض وهتكه بالألفاظ، لذا يجب على المسلمين الالتزام بهذه القواعد الدينية.