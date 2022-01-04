10 ضوابط لتنظيم رحلات العمرة 1443.. أبرزها الالتزام بصلاحية التأشيرة

بعد فترة انقطاع دامت لعامين، يبحث الكثير من المصريين عن الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها لزيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة العمرة، خاصة بعد فتح المملكة العربية السعودية الطيران المباشر والسماح للمصريين بأداء العمرة وفق مجموعة من الاشتراطات.

ويرصد «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة المصرية، وأسعار رحلات العمرة المتوقعة في شهر رجب وشعبان القادمين، وذلك في السطور التالية:

اشتراطات وزارة السياحة لأداء مناسك العمرة

وبحسب ما نشر بالجريدة الرسمية بقرار وزير السياحة الدكتور خالد العناني، جاءت ضوابط سفر المصريين لأداء مناسك العمرة لعام 1443 هــ، كالآتي:

- بداية من 1 يناير الجاري، وحتى 25 من نفس الشهر، يمكن للشركات السياحية توثيق العقود.

- الالتزام بخطة السفر الشهرية وتعليمات البنك المركزي وبرامج العمرة المدرجة علي بوابة العمرة، طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.

- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة على بوابة العمرة.

- الالتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين.

- الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر لأداء مناسك العمرة وفق تعليمات السلطات السعودية، ومدة البرنامج المتفق عليها بين المعتمر والشركة.

- الالتزام بقواعد المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات هذا العام لأداء المناسك.

- يجب أن يكون جواز سفر المعتمر منفرد، وصالح لمدة عام، وبه صفحتان خاليتان على الأقل قبل إدراج بيانات المعتمر على بوابة العمرة المصرية.

- تلتزم شركات ووكالات السفر والسياحة بعقد استرشادي موجد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه.

- تتحمل الشركات السياحية المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة وسلامة جميع الإجراءات والإدخالات والمستندات المدرجة على البوابة، فور تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، وتقر على السياسات الخاصة بعمل البوابة وفق القانون 72 لسنة 2021م.

- التزام الشركات بعمل وثيقة تأمين صحي يغطي نفقات علاج المعتمر خلال وجوده في السعودية ولحين عودته، ولا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحي عن 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل في المملكة العربية والسعودية.

أسعار عمرة رجب وشعبان 1443 هجرية

وبحسب تصريحات ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، فأن هناك زيادة في أسعار برامج العمرة تصل لـ 30%، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتحملها شركات السياحية، التي تتضمن تحليل مسحة الـ PCR، بالإضافة إلى فترة العزل للمعتمرين، والفحص الطبي في أراضي المملكة، والتسكين بالفنادق والكشف الطبي على المسافرين.

وأضاف أنه يتم تحديد برامج العمرة خلال الفترة المقبلة، لكن من المتوقع أن يبدأ سعر برامج العمرة الاقتصادية وتتراوح مدتها ما بين 10 إلى 15 يوما، بداية من 20 ألف جنيه، وحتى 25 ألف جنيه، أما برامج العمرة الـ 4 نجوم، فيتوقع أن يتراوح سعرها ما بين 26 إلى 35 ألف جنيه، فيما يتخطى سعر برامج العمرة الـ5 نجوم نحو 40 ألف جنيه.