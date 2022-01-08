أيقونات ومخطوطات نادرة في معرض عن رحلة العائلة المقدسة بمتحف شرم الشيخ

بمناسبة إنطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير، وتزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، تقيم وزار السياحة والآثار معرضًا أثرياً مؤقتًا بمتحف شرم الشيخ تحت عنوان ” رحلة العائلة المقدسة“، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١١ يناير، لمدة ستة أشهر.

وأوضح الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المعرض الذي تم إقامته بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار والكنيسة القبطية، يضم ٣ مخطوطات من مقتنيات المتحف القبطي بمصر القديمة، و ٩ أيقونات نادرة تعرض لأول مرة؛ والتي تم اختيارها من عدد من الكنائس المصرية وهي كنائس كل من أبي سرجة، والمعلقة، والشهيد مرقوريوس أبو سيفين، والدمشيرية، والقديس مارمينا، والملاك ميخائيل، لافتا إلى أن هذه الأيقونات والمخطوطات تبرز مسار العائلة المقدسة والتي من ضمنها أرض سيناء.

وأضاف رئيس قطاع المتاحف أنه طوال فترة إقامة المعرض سيقوم المتحف بتنظم عددا من المحاضرات العلمية والتعليمية عن تاريخ الفن القبطي بالإضافة إلى ورش عمل لتعلم كيفية عمل الأيقونات.وأكد انه في نهاية المعرض سيتم الاحتفال بدخول العائلة المقدسة إلى مصر والذي سوف يوافق 1 يونيو 2022.

ومن جانبها أشارت ميريام ادوارد المشرف العام على متحف شرم الشيخ، أن المعرض سوف يقام بالركن البيزنطي بالمتحف، وأن الأيقونات المعروضة ترجع جميعا إلى القرنين ال 18 و 19 الميلادي، وهي تضم أيقونة للسيدة العذراء مريم متوَّجة تحمل يسوع الطفل يسوع متوَّجًا، وعلى كلا جانبيّ رأس السيدة مريم يوجد إثنين من الملائكة راكعين على السحاب ويضعان التاج على رأس السيدة العذراء. وأيقونة رئيس الملائكة غبريال يحمل بيده اليمنى لفافة غير ملفوفة عليها نص باللغة العربية، ويمسك بيده اليسرى جلوب. وأيقونة تُمثّل مشاهد سيرة حياة السيدة العذراء مريم تصورها في المنتصف تحمل يسوع الطفل، وعلى كلا جانبيّ رأس السيدة مريم من أعلى يوجد إثنين من الملائكة يضعان التاج على رأسها، ويحيط بهما عشرة مشاهد من حياتها. وأيقونة أخرى تصور الهروب إلى مصر، حيث تظهر السيدة العذراء مريم والطفل فوق الحمار، وخلفهم يوسف النجار. وفي خلفية الأيقونة تظهر امرأة أخرى، بالإضافة إلى عنصر معماري. وأيقونة السيدة مريم العذراء تُرضع طفلها يسوع ويحيطها ثلاث ملائكة إلى يمينها وحمامة إلى يسارها.

كما يضم المعرض أيقونة العائلة المقدسة والقديس يوحنا المعمدان، وأيقونة ميلاد السيد المسيح، وأيقونة البشارة والتي يظهر فيها الملاك أمام السيدة العذراء يبشرها بحملها ممسكًا بيده اليسرى فرعًا من الزهور، ويوجد طائر في الوسط.

أما المخطوطات فأشارت المشرف العام للمتحف، انها عبارة عن مخطوط البشائر الأربعة ويشير هذا المخطوط إلى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تظهر في الصفحتين اليمنى واليسرى بعض المقتطفات من إنجيل متى التي تذكر هذا الحدث الجليل. ويبلغ عدد أوراق المخطوط (207) ورقة، أغلبها مزخرفة ومحلاة بالمِداد الأزرق والأحمر، والذهبي.

ومخطوط يُمَثِّل الجزء الثاني من السِّنْكِسار، الذي يحتوي على ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر في يوم 24 من شهر بشنس القبطي. كُتِبَ المخطوط باللغة العربية، ويشتمل على (247) ورقة كُتبت رؤوس الموضوعات فيها بالمِداد الأحمر. هذا بالإضافة إلى مخطوط ميامر السيدة العذراء وعجائبها والذي يسرد الأحداث التي وقعت عند مجئ العائلة المقدسة إلى مِصر. كُتِبَ المخطوط باللغة العربية ويشتمل في بعض أوراقه على زخارف هندسية.