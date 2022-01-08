ظهور متحور جديد لكورونا في قبرص.. «دلتاكرون» مزيج بين دلتا وأميكرون

أعلنت وزارة الصحة في قبرص، اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا، من قبل أطباء وباحثين قبارصة يحتوي على خليط من سلالتي «دلتا» و«أوميكرون»، وأطلق عليه «دلتاكرون» نظرًا لحمل السلالة مزيجا بين المتحورين، حسبما أكد وزير الصحة القبرصي في بيان اليوم السبت.

وكشف وزير الصحة في قبرص الدكتور ليونتيوس كوستريكيس، أنه يتولى متابعة الأمر مع فريق من الأطباء والباحثين العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئي بجامعة قبرص، مؤكدًا أن السلالة جديدة لفيروس كورونا ظهرت في قبرص، وفق ما ذكر موقع «سايبرس ميل».

ونقل موقع «سايبرس ميل» ووسائل إعلام قبرصية، على لسان وزير الصحة القبرصي، أن المتحور الجديد «دلتاكرون» يشترك في الخلفية الجينية مع متحوري دلتا وأوميكرون، ويجمع الطفرات الجينية للمتحورين.

وقال «كوستريكيس» إن هناك عددا كبيرا من الطفرات الموجودة سابقا فقط في حالات أوميكرون، تختلف عن المتحورات الأخرى وتحتوي على 30 طفرة، لافتا إلى اكتشاف هذه الجينات بعناية في العينات المأخوذة، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» في تقرير لها.

هناك علاقة بين «دلتاكرون» ودخول المستشفيات

وتابع بأن الأطباء في بلاده اكتشفوا السلالة الجديدة في عينات من 25 شخصا في قبرص، 11 منهم أدخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تواتر الطفرات أعلى بين أولئك الموجودين في المستشفى مما قد يعني أن هناك علاقة بين «دلتاكرون» ودخول المستشفيات.

وكشف في بيان أصدرته وزارة الصحة القبرصية، اليوم، عن أنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كان «دلتاكرون» أشد قوة من دلتا وأوميكرون، منوهًا إلى أنه سيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.

ظهور الطفرات يقلل من فعالية اللقاح بسبب سرعة التحور

ومن جانبها حذرت الدكتورة شيماء هواري استشاري الطب الوقائي، من المتحورات المستقبلية لفيروس كورونا المستجد التي يمكن أن ينتج عنها أعراض جديدة، خاصة أن العدوى مشتركة بين أوميكرون ودلتا.

وذكرت «هواري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ظهور طفرات مختلفة قد يقلل من فعالية اللقاح بسبب سرعة التحور، السلالة الجديدة مزيج من متحورين جديدين، خاصة أن الاكتشاف الجديد لا يزال تحت الدراسة، ولم تدرس آثاره بشكل واسع.