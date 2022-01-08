إصابة 5 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بحروق واختناقات نتيجة حريق نشب في شقة سكنية بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، إثر انفجار أسطوانة غاز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بمنيا القمح

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وتبين أن الحريق حدث بسبب انفجار أسطوانة غاز وأسفر عن إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

انتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق وتحديد سبب اندلاع النيران وحصر قيمة التلفيات والخسائر.