مفيد فوزي: الصعيد كان مكسورا.. والرئيس السيسي جبر بخاطره

قل الإعلامي مفيد فوزي، إنه يكره «التطبيل»، مشيدًا بعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إنه يعتبره مصلحا اجتماعيا وسياسيا.

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «عشت عهودا، كان الكلام فيها عن الصعيد مجرد أماني وكلام أغاني، وفجأة أشرقت شمس الصعيد، وعاش أهله واقعا اسمه حجر الأساس».

حجر الأساس لا يكفي

وتابع فوزي: «شفت بعيني عهودا كان يكتفي المسؤولون فيها بوضع حجر الأساس، لكن اليوم، أصبح لمصر قائدا مخلصا يمتلك خيالا خصبا، أي علم يتحول إلى واقع، دون إهدار أي وقت، فمعادلة السيسي هو الخيال الذي يتحول إلى علم يُنفذ في الواقع».

وأردف: «النظرة اللي كنا بنبصها للصعيد مكسورة، الصعيد كان مكسور، والرئيس السيسي جبر بخاطره، والأهالي كانوا بيسألوني عن عدد أحجار الأساس اللي عيشتها، فقلت لهم ياما، كنا بنصقف ونروح، كنا في تمثيلية».

بناء مصري كامل للتنمية في صعيد مصر

وأكد على أن السواعد المصرية والمهندسين المصريين والإدارة المصرية والقائد المصري المخلص المنتمي إلى هذا الوطن هم من بنوا الصعيد: «أشعر بالذهول بسبب ما يحدث في الصعيد، فقد نشأت في محافظة بني سويف، وكان الأهالي متأكدين من أن شيئًا لن يحدث في الصعيد، لكنها شهدت العديد من المشروعات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحولت النظرة المكسورة إلى نظرة فيها نوع من العزة والكرامة».