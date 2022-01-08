آخر موعد للالتحاق بـ58 وظيفة في ليبيا.. الخطوات والمهن المطلوبة

تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم، من استقبال طلبات الأطباء المتقدمين لشغل 58 وظيفة في المجال الطبي على مستوى 16 مهنة في دولة ليبيا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة، علمًا بأنّ هذه تعد أول طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل في دولة ليبيا الشقيقة.

تفاصيل المهن المطلوبة في ليبيا

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أنّ المهن المتاحة للعمل في ليبيا هي:

- أخصائي عظام.

- جراحة عظام.

- 2 أخصائي أشعة تشخيصية.

- 2 أخصائي عيون.

- 2 أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.

- 4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ.

- 4 أخصائي جراحة عامة.

- 4 أخصائي طب أطفال.

- 4 أخصائية نساء وتوليد «إناث فقط».

- 4 أخصائي باطنة.

- 4 طبيب اختصاصي - عناية حثيثة «دكتوراه في التخدير والعناية المركزة».

- 4 أخصائي تخدير وإنعاش.

- 6 ممرضات نساء وتوليد.

- 8 أخصائي تمريض عناية حثيثة «بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا».

- 6 أخصائي تمريض عام «بكالوريوس تمريض».

- 2 ممرض اختصاصي - تعقيم.

شروط التقديم في وظائف ليبيا

- أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 عامًا، ومن 40 إلى 60 عامًا.

- بالنسبة لوظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 عامًا.

طريقة التقديم للوظائف

يتم الدخول على موقع وزارة القوى العاملة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول مباشرة من هنــــــا.

تظهر أمامك جميع تفاصيل الوظائف المطلوبة، قم بعد ذلك باختيار المهنة التي ترغب في الالتحاق بها والتي تناسب تخصصك ثم اضغط على «التسجيل على فرصة العمل» ثم قم باستيفاء البيانات المطلوبة.

علمًا بأنّ أخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل وذلك وفقًا لما أشارت إليه وزارة القوى العاملة.