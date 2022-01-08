مفيد فوزي: خلافات النجوم فقدت سريتها و«عذريتها».. فيه قلة حياء علنية 

استنكر الإعلامي القدير مفيد فوزي، ظهور الخلافات الأسرية للنجوم على السطح، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة، «مكانش فيه قديمًا هذا الشيء، كان عبارة عن همسات، كانوا يقولوا فاتن حمامة زعلانة مع عمر الشريف، كان يتقال بشكل همس فقط، حد يهمس في ودني يقولي عمر متخانق مع فاتن، أو فريد الأطرش وسامية جمال بينهم سوء تفاهم»، مؤكدًا أن المسائل كانت تدور في لغة الهمس ولم نعرف أبدًا علانية الأسرار.

السر إذا كان بين 3 أشخاص يقفد سريته وعذريته

وأضاف «فوزي»، خلال حواره في برنامج «كلام الناس»، مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»، أن السر إذا كان مع شخص واحد يُعد مصانا، وإذا كان مع شخصين قد يتحطم، «لو السر مع ثلاثة أشخاص يبقى فقد عذريته وسريته، زمان كان فيه حياء، النهاردة فيه قلة حياء علانية، لا أعرف كيف يمكن اصدار تشريع يعاقب الذين يسيئون إلى بعضهم، أنا لا أدخل طرفًا في أي شيء يتعلق بفيس بوك».

المجتمع في بعض الأحيان لا يتحمل الآراء الصادقة المستنيرة

ووجه الإعلامي حديثه للإعلامية ياسمين عز: «لما حضرتك طلبتي إنك تستضيفيني، قولت لحنان بنتي وهي كاتبة صحفية، نزلي على جوجل مش على فيس بوك إني هقابل ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر، وقولتلها اكتبي إن ياسمين عز مش أخت أحمد عز، ومتحطيش أي كلمة إضافية، لأني عانيت بسبب بعض آرائي، والمجتمع في بعض الأحيان لا يتحمل الآراء الصادقة الحقيقة النضرة المستقيمة المستنيرة، يميل دائما إلى السر، وفيه مقدم برنامج يقولك والخناقة كانت بسبب إيه؟ ويقولوا للبعض إيه الحكاية؟ وإيه الموضوع إيه الأسرار التي لم نعرفها؟».