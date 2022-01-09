حظك اليوم برج الحوت الأحد 9-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحوت، أنّه يتمتع بحس فني مميز، ومن أكثر أماكن العمل التي تناسبه الأوساط الفنية بمختلف أنواعها، ومن أبرز مميزاته أنه قليل اللوم والعتاب على الآخرين، ما لا يشكل لهم عبئا في التعامل مع مولود الحوت.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في منزلك الثاني، وعليك اليوم أن تضاعف تركيزك وتتأنى في إدارة أموالك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

الوضع الفلكي ينصحك اليوم باعتماد اللباقة ومقاومة التشوش والعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 30 مارس.