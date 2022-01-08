إصابة المخرج علي بدرخان بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية جاسمين طه زكي، إصابة المخرج الكبير علي بدرخان، بفيروس كورونا، خلال أحد الفعاليات الثقافية مساء اليوم، لينضم إلى مجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس التاجي منذ بداية العام الجديد.

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني والإعلامي

وتضم قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد مجموعة كبيرة من بينهم الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلاميه لميس الحديدي، السيناريست تامر حبيب، الإعلامية مها الصغير، محمد ممدوح، شيكو، أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، أحمد حاتم، فايا يونان، ومحمد كيلاني، بالإضافة إلى خديجة ابنة الفنان خالد سليم.

في المقابل أعلنت الفنانة عبير صبري، تعافيها من فيروس كورونا، بعد إصابتها هي وزوجها منذ ما يقرب من أسبوعين، وذلك عبر حسابها على «فيس بوك»، ووجهت الشكر في منشورها إلى أصدقائها قائلة: « شكرا لكل دعوة حلوة بالشفا دعيتولي بيها.. ربنا يبعننا الكورونا والأمراض كلها».

يسرا بـ «فيس شيلد» في أول أيام تصوير «أحلام سعيدة»

وحرصت الفنانة يسرا، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أول أيام تصوير مسلسلها الرمضاني «أحلام سعيدة» للمخرج عمرو عرفة، وظهرت وهي ترتدي «فيس شيلد»، وجاء ذلك بعد إعلان السيناريست تامر حبيب، إصابته بفيروس كورونا، بعد يومين فقط من حضوره حفل عيد ميلاد إلهام شاهين، الذي كانت يسرا متواجدة به، والتقط تامر حبيب صورة وهو يحتضنها خلال الحفل.

ولم تكن يسرا الوحيدة، حيث ظهر فريق عمل المسلسل وهم يرتدون الكمامات الطبية خوفا من انتشار الفيروس التاجي، ويشاركها في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم من بينهم غادة عادل ومي كساب، من تأليف هالة خليل ومن إخراج عمرو عرفة.