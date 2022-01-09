«التموين» تجري تشغيلا تجريبيا لمصنع حلويات «فينوس» تمهيدا لافتتاحه

تجري وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، التشغيل التجريبي لمصنع حلويات «فينوس»، والمقام على مساحة 6 أفدنة في منطقة الحوامدية بالجيزة، تمهيدا لإعادة افتتاح المصنع بعد الانتهاء من عمليات التطوير القائمة له حاليا، حيث تستعد الوزارة بافتتاحه عقب 6 أشهر.

خط جديد لإنتاج البسكويت الناعم

وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة خط إنتاج جديد ضمن خطوط إنتاج المصنع، حيث سيختص الخط الجديد في إنتاج البسكويت الناعم، وذلك طبقا لما صرح به العضو المنتدب لشركة السكر للصناعات التكاملية صلاح فتحي، والذي أشار خلال تصريحات صحفية أن إنتاج المصنع سيتم توجيه للخارج فيما بعد.

وأوضح صلاح فتحي العضو المنتدب لشركة السكر للصناعات التكاملية، أن عملية تطوير المصنع تكلفت 15 مليون جنيه، والذي تم تطويره طبقا لقواعد سلامة الغذاء.

طرح منتجات المصنع في فروع المجمعات الاستهلاكية

وقررت وزارة التموين، أنه سيتم طرح منتجات المصنع بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لبيع ضمن السلع التموينية المقررة للدعم وفروع مجمعاتها الاستهلاكية ضمن السلع التي تضخ بها.

ونوه العضو المنتدب لشركة السكر للصناعات التكاملية صلاح فتحي، أن المرحلة الأولى من إنتاج المصنع سيكون موجه للسوق المحلي، في حين أن هناك خطة تستهدف زيادة الإنتاج من أجل التصدير لدول الخارج فيما بعد.

‎5 خطوط إنتاج في المصنع

تجدر الإشارة إلى أن المصنع يضم 5 خطوط إنتاج منها خط لإنتاج المربى، وخط لإنتاج الطحينة من السمسم، وخط ثالث لإنتاج البسكويت، فضلا عن خط لانتاج الحلاوة الطحينة، بالإضافة إلى خط لإنتاج العصائر.